Tačiau iš įstatymo projekto buvo išbrauktos lėšos, kurių prašė prezidentas Donaldas Trumpas didžiulės tvoros JAV ir Meksikos pasienyje statyboms. Senato daugumos lyderis Mitchas McConnellas sakė, kad ši priemonė užtikrins normalią vyriausybės veiklą iki vasario 8 dienos imtinai. Tai turėtų padėti Vašingtonui išvengti kai kurių svarbių federalinių įstaigų uždarymo Kalėdų švenčių laikotarpiu ateinančią savaitę. Iki penktadienio vidurnakčio, kai baigiasi numatytas svarbių federalinių institucijų, tokių, kaip Krašto saugumo departamentas, finansavimas, šį teisės akto projektą dar turi patvirtinti Atstovų Rūmai ir pasirašyti prezidentas. Respublikonų ir demokratų lyderiai kiek anksčiau trečiadienį leido aiškiai suprasti, kad ši laikina priemonė sulauks Kongreso pritarimo ir greitai atsidurs ant prezidento darbo stalo. „Gerai, jog mūsų kolegos respublikonai Senate pagaliau suprasto, kad jie neturėtų uždaryti vyriausybės dėl sienos, neturinčios pakankamo palaikymo, kad (jos finansavimas) būtų patvirtintas Atstovų Rūmuose ar Senate, ir nepalaikomos daugumos šalies gyventojų“, – sakė aukštųjų Kongreso rūmų mažumos lyderis Chuckas Schumeris prieš balsavimą Senate. Baltųjų rūmų patarėjai žiniasklaidai sakė, kad D. Trumpas ketina pasirašyti šį teisės aktą. Tai laikoma prezidento pralaimėjimu, nes jis energingai ragino skirti 5 mlrd. dolerių sienos JAV ir Meksikos pasienyje statyboms. Ši siena, anot D. Trumpo, padėtų pažaboti nelegalią imigraciją.

