„JAV Senatas vienbalsiai priėmė dvipartinę rezoliuciją, tapusia pirmuoju istorijoje JAV Kongreso teisiniu aktu, kuriame 1932-1933 metų Holodomoras pripažįstamas ukrainiečių tautos genocidu“, – sakoma pranešime, kurį ambasada paskelbė ketvirtadienį socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Dokumento rezoliucinėje dalyje sakoma, jog Senatas pripažįsta (1988 metų balandžio 22 dienos) JAV vyriausybės komisijos išvadas dėl badmečio Ukrainoje, kad „Stalinas ir jo aplinka 1932-1933 metais vykdė ukrainiečių genocidą“. Rezoliucijoje smerkiami nuolatiniai žmogaus teisių, įskaitant savivaldos ir žodžio laisvės teises, pažeidinėjimai, kuriuos vykdė sovietų valdžia ukrainiečių tautos atžvilgiu. Dokumente taip pat reiškiama užuojauta Holodomoro aukoms, jų artimiesiems. „Panašios rezoliucijos projektą taip pat patvirtino JAV Kongreso Atstovų Rūmų užsienio reikalų komitetas, jis bus peržiūrėtas plenarinio posėdžio metu“, – sakoma pranešime.

