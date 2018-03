Įstatymų leidėjai penktadienio vidurnaktį buvo nustatę kaip galutinį terminą, nuo kurio turėjo nutrūkti federalinių įstaigų finansavimas. Didžiulės apimties biudžeto įstatymas buvo priimtas 65 balsais prieš 32, iki galutinio termino likus suskaičiuotoms valandoms. Dabar jis bus pasiųstas pasirašyti prezidentui Donaldui Trumpui. Jo padėjėjai sakė, kad D. Trumpas linkęs pritarti šiam biudžetui. Įstatymas numato, kad bus padidintos išlaidos kariuomenei ir vidaus poreikiams, kad bus sustiprinta sienų apsauga, skirta lėšų infrastruktūros projektams ir studentų paskoloms. Į paketą yra įtrauktos nuostatos, turinčios padėti sumažinti JAV rykšte tapusį ginkluotą smurtą, bet nenumatomos apsaugos dokumentų neturintiems imigrantams arba pastangos stabilizuoti sveikatos draudimo kainas.

