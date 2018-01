Šiuo metu FRS valdyboje dirbančio J. Powello kandidatūrai pritarė 85 Senato nariai, o prieš buvo 12. Dabartinę FRS vadovę Janet Yellen jis pakeis vasarį. Nuspręsdamas neskirti demokratės J. Yellen antrai kadencijai ir pašalinti dar vieną pirmtako Baracko Obamos palikimo dalelę, D. Trumpas tapo pirmuoju per beveik 40 metų taip pasielgusiu Amerikos vadovu. Manoma, kad J. Powellas, kuris pastaraisiais metais palaikė J. Yellen poziciją pinigų politikos klausimais, toliau įgyvendins atsargaus skatinamųjų priemonių nutraukimo politiką, t. y. lėtai didins bazinę palūkanų normą ir mažins FRS balansą. Pinigų politikos požiūriu 64 metų amžiaus J. Powellas priskiriamas prie centristų. Jis nėra radikalių pokyčių JAV centrinio banko veikloje šalininkas. Teisininko išsilavinimą turintis J. Powellas yra respublikonas. Jis yra dirbęs vienoje iš Niujorko teisinių paslaugų bendrovių, banke „Dillon, Read & Co“, finansų departamente ir investiciniame banke „Carlyle Group“. 2012 metais jis buvo paskirtas į FRS valdybą.

