M. Pompeo užsitikrino prezidento pasitikėjimą po metų, praleistų CŽV vadovo kėdėje. Demokratai reiškė nepasitenkinimą kandidato į valstybės sekretorius pernelyg dideliu karingumu, nusistatymu prieš musulmonus ir LGBTQ (lesbietes, gėjus, biseksualus, transseksualus ir kitas seksualines mažumas). Valstybės sekretoriumi patvirtintas M. Pompeo galės vadovauti JAV delegacijai NATO užsienio reikalų ministrų derybose šį savaitgalį Briuselyje ir organizuoti D. Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimą, turintį įvykti artimiausiais mėnesiais. Susiję straipsniai: Iš pareigų atleistas JAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas Iš Trumpo – kardinaliai priešinga retorika dėl Šiaurės Korėjos Po sudėtingo balsavimo Senato Užsienio reikalų komitete, Senatas nesunkiai 57 balsais prieš 42 patvirtino M. Pompeo kandidatūrą. M. Pompeo tapo Rexo Tillersono, buvusio naftos magnato įpėdiniu. D. Trumpas jį atleido po metus Valstybės departamente tvyrojusios įtampos ir sumaišties. Anksčiau šį mėnesį per posėdį Senato Užsienio santykių komitete buvęs Atstovų Rūmų narys M. Pompeo akcentavo savo artimus santykius su D. Trumpu, kurių niekada neturėjo R. Tillersonas, ir savo darbą CŽV, esą išugdžiusį gerą supratimą, jog būtina glaudžiai bendradarbiauti su užsienio partneriais. M. Pompeo pažadėjo paskirti žmones į dešimtis laisvų diplomatinių postų, skirti laiko darbuotojams ir perduoti įgaliojimus. Jis sakė, kad dabartiniai Valstybės departamento darbuotojai yra „demoralizuoti“ ir „nesijaučia svarbūs“. Tačiau manoma, kad naujasis valstybės sekretorius drauge su neseniai pradėjusiu dirbti D. Trumpo patarėju nacionalinio saugumo klausimais Johnu Boltonu ims kurti agresyvesnę prezidento politiką pasaulinėje arenoje. M. Pompeo po priesaikos išvyks į NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą Briuselyje, pranešė vienas Valstybės departamento pareigūnas. Valstybės sekretoriaus lėktuvas laukia jo šalia Vašingtono esančioje Andrews oro pajėgų bazėje, pranešė naujienų agentūros AFP reporteris.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.