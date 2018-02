Per televizijos NBC naujienų laidą rodyti vaizdai, kuriuose policininkai matomi apsupę ant žemės gulintį surakintomis rankomis žmogų prie NSA įstaigos Fort Mide, Merilando valstijoje. Pasak vietinio ABC skyriaus, sužeisti trys žmonės, įtariamasis areštuotas. Juodas visureigis, matyt, rėžėsi į betoninę teritorijos užtvarą; priekiniame visureigio stikle matyti kulkų pramuštos skylės. Pasak NSA, padėtis kontroliuojama. „Prezidentas informuotas apie šaudymą Fort Mide, – sakoma Baltųjų rūmų pranešame. – Mintimis ir maldomis esame su visais, paveiktais šio įvykio“.

