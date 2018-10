Jos pranešimas pasirodė po to, kai JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo susitiko su Saudo Arabijos užsienio reikalų ministru Adeliu al Jubeiru aptarti žurnalisto dingimą. Leidimą gyventi Jungtinėse Valstijose turėjęs Saudo Arabijos pilietis J. Khashoggi, nevengęs kritikuoti Saudo Arabijos sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano, dingo spalio 2 dieną, nuvykęs į karalystės konsulatą Stambule atsiimti santuokai reikalingų dokumentų.

