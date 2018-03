Nacionalinė meteorologijos tarnyba (NWS) perspėjo, kad teritorijai nuo Naujojo Džersio iki Masačusetso gresia potvyniai, smarkus vėjas ir žiemos audra. Vakarinėje ir šiaurinėje Niujorko valstijos dalyse iškrito per 30 cm sniego, o pajūryje prognozuojama smarki liūtis. Pasak meteorologų, audra turėtų nurimti šeštadienį paryčiais. Penktadienį dėl sudėtingų oro sąlygų Niujorko „LaGuardia“, Bostono Logano, Niuarko ir Niujorko Johno F. Kennedy oro uostuose atšaukta per 2 200 skrydžių, dar daugiau kaip 760 reisų atidėta, praneša tinklalapis „FlightAware“. JAV finansų sostinė, 8,5 mln. gyventojų turintis Niujorkas, veikiausiai išvengs smarkios pūgos. Vis dėlto meteorologai perspėja, kad miestą gali užklupti šlapdriba; iškris iki 6 cm kritulių, vėjo greitis vietomis gali siekti 96 km per valandą. Niujorko valstijos gubernatorius Andrew Cuomo perspėjo, kad Long Ailende ir Niujorke vėjo greitis gali pakilti iki 64 km per val., o rytinėje Long Ailendo dalyje vėjo gūsiai gali siekti net 112 km per valandą. Jis taip pat perspėjo gyventojus, kad smarkus vėjas gali išvartyti medžių ir palikti daug gyventojų be elektros.











