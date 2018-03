„Jungtinės Valstijos mano, kad Rusija yra atsakinga už ataką prieš du žmones Jungtinėje Karalystėje, panaudojant kovinę nervus paralyžiuojančią medžiagą“, – per skubiai sušauktą Saugumo Tarybos posėdį sakė JAV ambasadorė Nikki Haley. Po kovo 4 dieną Anglijos Solsberio mieste įvykdytos atakos buvęs dvigubas agentas Sergejus Skripalis ir jo duktė tebėra kritinės būklės. JAV prezidentas Donaldas Trumpas spaudė Rusiją pateikti atsakymus, bet neužsiminė, kad Maskva prisidėjo prie šio bandymo nužudyti. Kaip vienai iš penkių nuolatinių Saugumo Tarybos narių, Rusijai JT yra patikėjusios palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą, sakė N. Haley. Susiję straipsniai: Maskva: naujas JAV valstybės sekretorius pašlijusių dvišalių santykių labiau nepablogins Londonas paskelbė sankcijas Rusijai: tragiška, kad Putinas taip pasielgė „Ji turi paaiškinti savo veiksmus, – sakė JAV ambasadorė. – Jei nesiimsime neatidėliotinų konkrečių priemonių tam spręsti dabar, Solsberis nebus paskutinė vieta, kurioje matome cheminio ginklo panaudojimą.“ Didžioji Britanija sušaukė skubų Saugumo Tarybos posėdį norėdama sutelkti paramą priešpriešoje su Rusija dėl atakos Solsberyje, anot britų ambasadoriaus pavaduotojo Jonathano Alleno (Džonatano Aleno), „remtos valstybės“. „Šiandien prašome jūsų palaikyti mus, – Tarybai sakė J. Allenas. – Tai buvo beatodairiškas veiksmas nesirenkant, sukėlęs pavojų civilių gyvybėms.“ Maskva neigė, kad yra kaip nors susijusi su minima ataka panaudojant nervus paralyžiuojančią medžiagą „Novičiok“, kuri buvo sukurta Sovietų Sąjungoje baigiantis Šaltajam karui. JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas anksčiau sakė, kad nervus paralyžiuojančios medžiagos panaudojimas yra nepriimtinas dalykas ir paragino atlikti nuodugnų tyrimą.

