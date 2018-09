Prognozuojama, kad pagrindinis smūgis teks žemumų regionui, kurio pakrantės gausiai apstatytas vasarnamiais. Prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo gyventojus trauktis iš stichijos kelio ir sakė, kad federalinė vyriausybė „pasiruošusi ateinančiai didelei (audrai)“. Dauguma pajūrio gyventojų išvyko, uždarę savo namus ir darbovietes, bet kiti pasiliko, nors meteorologai prognozuoja, kad per audrą kai kur gali iškristi beveik metras lietaus. Pajūrio teritorijose ir upių krantuose galimi staigūs potvyniai ir audros sukelta vandenyno patvanka, kurios aukštis gali siekti keturis metrus. Šiaurės Karolinos gubernatorius Roy Cooperis perspėjo, kad pasilikti pavojingose teritorijose būtų mirtinai pavojinga klaida. Jis ragino žmones verčiau tučtuojau išvykti, o ne mėginti grumtis su „kartą per gyvenimą pasitaikančios audros“ šėlsmu. Šiaurė ir Pietų Karolinoje bei Virdžinijoje iki 1,7 mln. gyventojų buvo paskelbti nurodymai privalomai arba savanoriškai evakuotis, sakė gelbėjimo tarnybų pareigūnai. Pasak meteorologų, „Florence“ vandenyne sukėlė milžiniškų, iki 25 metrų aukščio bangų. Nacionalinis uraganų centras nurodė, kad bangų aukštis buvo išmatuotas iš palydovų. Kelių didelių greitkelių eismo juostos rytų kryptimi buvo uždarytos, siekiant padidinti kelių pralaidumą į žemyno gilumą važiuojančioms transporto priemonėms. Vis dėlto kai kur automobilių buvo labai daug, todėl keliuose susidarė spūstys. Meteorologai prognozuoja, kad „Florence“ pasieks sausumą ketvirtadienio vakarą arba anksti penktadienį. Audra turėtų šiek tiek susilpnėti, bet tikriausiai išliks pavojingas 3-osios kategorijos uraganas. 8 val. Rytų pakrantės (15 val. Lietuvos) laiku uragano vėjų greitis buvo apie 210 km per valandą, nurodė Majamyje įsikūręs Nacionalinis uraganų centras. Tuo metu audros centras buvo maždaug už 853 km į pietryčius nuo Baimės kyšulio Šiaurės Karolinoje. Sistema slinko į šiaurės vakarus 27 km per valandą greičiu. „Traukitės jam iš kelio, nežaiskit su juo – jis didelis, galbūt didžiausias, kokį esame matę, ir (neša) didžiulius kiekius vandens“, – D. Trumpas sakė per „Twitter“ paskelbtame vaizdo pranešime. „Mes su juo susitvarkysim. Esame pasiruošę, pajėgūs – manau, turim geriausių žmonių pasaulyje“, – pridūrė jis. „Tiesioginis smūgis“ Federalinės nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros (FEMA) administratorius Brockas Longas ragino žmones pasiruošti „itin niokojančiai audrai“, dėl kurios gali nutrūkti elektros tiekimas, ir pabrėžė, kad stichijos padariniai gali būti šalinami kelias savaites. FEMA pareigūnas Jeffas Byardas sakė, kad „ši audra nenuslys šonu“.

„Ši audra bus tiesioginis smūgis“, – perspėjo jis. „Uraganas „Florence“ – smarkiausia per kelis dešimtmečius “, – pridūrė J. Byardas. Predictions now have the storm stalling and making a slight southward turn after it makes landfall. Nepaprastoji padėtis iš anksto paskelbta Merilande, Šiaurės Karolinoje, Pietų Karolinoje, Virdžinijoje ir sostinėje Vašingtone, baiminantis galimų smarkių liūčių ir potvynių.











