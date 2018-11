Anksčiau įvestos sankcijos jau sukėlė chaosą Rusijos rinkose. Praėjus trims mėnesiams po to, kai JAV paskelbė, jog Rusija pažeidė Amerikos įstatymą, skirtą eliminuoti cheminius ir biologinius ginklus, Valstybės departamentas savo ataskaitoje informavo Kongresą, kad Maskva nepakeitė savo elgesio. „Ketiname imtis veiksmų pagal Cheminių ir biologinių ginklų kontrolės ir nuodingųjų medžiagų eliminavimo įstatymo nuostatas, numatančias papildomas sankcijas“, – sakė Valstybės departamento atstovė spaudai Heather Nauert. Susiję straipsniai: Pasityčiojimas: Kremliaus propagandistai į filmą žiūrovus veža autobusais JAV grasina Rusijai naujomis sankcijomis Anot jos, dėl konkrečių priemonių Valstybės departamentas tariasi su Kongresu, kuris ėmėsi iniciatyvos nubausti Rusiją. Britų tyrėjai paskelbė, kad rusų agentai kovo 4 dieną Anglijos mieste Solsberyje bandė nužudyti buvusį Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininką ir dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukterį Juliją. Nustatyta, kad jie buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, Šaltojo karo metais sukurta Sovietų Sąjungoje. Skripaliai liko gyvi, bet mirė viena „Novičiok“ paveikta moteris. Minėtas JAV teisės aktas numato, kad Valstybės departamentas praėjus trims mėnesiams po pirminio sprendimo turi sugriežtinti sankcijas, nebent šalis pateikia patikimų įrodymų, kad pakeitė kursą dėl cheminių ir biologinių ginklų, pavyzdžiui, pasikviesdama tarptautinius inspektorius. Rusija griežtai neigia prisidėjusi prie išpuolio Solsberyje ir pažadėjo, kad imsis atsakomųjų priemonių dėl bet kokių JAV sankcijų. Premjeras Dmitrijus Medvedevas rugpjūtį įspėjo, kad galimos naujos sankcijos reikš ekonominio karo paskelbimą. Spaudimas veikti greitai JAV įstatymų leidėjai iš abiejų didžiųjų partijų ragino duoti griežtą atsaką Maskvai, nepaisant prezidento Donaldo Trumpo atvirai reiškiamo palankaus požiūrio į Rusijos vadovą Vladimirą Putiną. Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komiteto pirmininkas respublikonas Edas Royce'as sakė, kad D. Trumpo administracija privalo skubiai imtis veiksmų dėl naujų sankcijų ir pridūrė: „Dvejojimas tik skatina didesnę Rusijos agresiją.“ „Nenuostabu, kad Vladimiras Putinas nesutinka atsižadėti galimybės ateityje panaudoti kovines nervus paralyžiuojančias medžiagas“, – pažymėjo jis. „Visiškai nepriimtina, kad administracija neturi plano ar bent jau laiko grafiko dėl antro privalomų sankcijų paketo, numatyto JAV įstatyme“, – sakė Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Pagal pirmą sankcijų paketą buvo uždrausta eksportuoti į Rusiją ginklus ir kitas „nacionalinio saugumo požiūriu jautrias“ JAV technologijas, taip pat įšaldytos visos Amerikos vyriausybės paskolų garantijos Rusijai. Rugpjūtį paskelbus šias sankcijas, rublio kursas JAV dolerio atžvilgiu nukrito iki žemiausio lygio nuo 2016-ųjų balandžio. Rublio kursas nukrito, nors tiesioginis pirminių sankcijų poveikis buvo ribotas, nes Rusija, pagrindinė Amerikos varžovė ginklų eksporto srityje, neperka JAV ginklų. Tam tikriems svarbiems sektoriams, tokiems, kaip kosminių skrydžių veikla ir komercinės aviacijos saugumas, Valstybės departamentas numatė sankcijų išimtis. Sankcijos Rusijai taikomos nuo 2014 metų, kai baudžiamųjų priemonių prieš ją buvo imtasi dėl jos veiksmų Ukrainoje. D. Trumpas tvirtina, kad įvestos sankcijos įrodo jo griežtą poziciją Maskvos atžvilgiu. Tačiau prezidentas yra ne kartą išsakęs abejonių dėl baudžiamųjų priemonių Rusijai ir kaltina politinius oponentus, kad šie vykdo prieš jį „raganų medžioklę“, mėgindami įrodyti, kad jis buvo susimokęs su Maskva per 2016 metų valstybės vadovo rinkimus. Praėjusį mėnesį JAV prokurorai pareiškė kaltinimus dėl kibernetinių įsilaužimų septyniems rusų agentams, kai Nyderlandai paskelbė, kad šnipai gavo prieigą prie Hagoje įsikūrusios Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) sistemų.

