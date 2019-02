SDF vadas žurnalistus tikino, kad IS galas yra jau visai čia pat: „Labai greitai, ne vėliau nei per kelias dienas, mes oficialiai paskelbsime apie IS egzistavimo pabaigą.„

J. Furatas taip pat patvirtino, kad paskutinė grupelė IS džihadistų yra apsupti maždaug pusės kvadratinio kilometro teritorijoje Baguzyje, rytų Sirijoje.

„Norime patvirtinti, kad Baguzis yra per šūvio nuotolį, šiuo metu teritorija yra apsiausta. Šiomis dienomis IS yra apsiausta teritorija, kurios ilgis ir plotis yra maždaug 700 m“, - sakė SDF vadas.

Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi organizacija paskelbė, kad paskutiniai keli šimtai IS kovotojų, dauguma jų - užsieniečiai - SDF pasidavė per pastarąsias dvi dienas. Tačiau, pabrėžė organizacija, dalis kovotojų dar gali slėptis požeminiuose tuneliuose.

Kaip pranešė pačios Sirijos kurdų vedamos ir JAV remiamos pajėgos, SDF kovoja su IS paskutiniame teroristinės organizacijos valdomame žemės lopinėlyje rytinėje Sirijoje netoli Irako sienos.

SDF atstovai taip pat tikino, kad paskutinėje IS tvirtovėje dar liko daug civilių gyventojų. „Viduje dar yra didelis skaičius civilių“, - naujienų agentūrai AFP sakė SDF atstovas Adnanas Afrinas.

„Nesitikėjome tokio (civilių) skaičiaus, antraip nebūtume atnaujinę kampanijos prieš keturias dienas. Būtent dėl to kampanija vėlavo“, - teigė A. Afrinas.