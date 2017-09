SDF jau kurį laiką kovoja dėl faktinės IS sostinės Sirijoje Rakos, o dabar jos siekia atsiimti iš džihadistų rytinę Eufrato upės pakrantę, per spaudos konferenciją Abu Faso kaime, šiaurės rytinėje Hasakės provincijoje, pranešė SDF Deir ez Zoro karinės tarybos pirmininkas Ahmadas Abu Khawlahas. Jis sakė, kad jo pajėgos pradėjo stumti IS iš Hasakės bei pietinės strategiškai svarbios Deir ez Zoro provincijos teritorijų. „Pasukti Deir ez Zoro link buvo neišvengiama... Žengiame pirmą žingsnį, kad išlaisvintume Deir ez Zoro teritoriją į rytus nuo Eufratio upės“, – A. Abu Khawlahas sakė naujienų agentūrai AFP. Nuo 2014-ųjų IS laiko užėmusi nemažas teritorijas rytinėje Sirijos provincijoje, kuri ribojasi su Iraku, ir apie 60 proc. Deir ez Zoro provincijos sostinės. Rusijos remiamos Damasko režimo pajėgos Deir ez Zore vykdo atskirą operaciją prieš džihadistus. „Nebendradarbiaujame su režimu ar su Rusija. Bendradarbiaujame tik su tarptautine koalicija“, – pareiškė A. Abu Khawlahas. Jo teigimu, JAV vadovaujamos koalicijos antskrydžiai per pirmuosius susirėmimus jau padėjo SDF pasistūmėti apie 30 kilometrų. Tarptautinės koalicijos aviacija bombarduoja IS pozicijas Sirijoje nuo 2014-ųjų bei remia SDF operaciją dėl Rakos kontrolės atsiėmimo iš džihadistų. Nuo birželio SDF jau atsikovojo apie 65 proc. Rakos miesto.











