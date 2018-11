JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas vasarą Singapūre dalyvavo istoriniame viršūnių susitikime, per kurį pasirašė miglotai suformuluotą susitarimą dėl Korėjos pusiasalio denuklearizacijos. Abi šalys iki šiol ginčijasi dėl tikslios susitarimo reikšmės. Izoliuotai ir skurdžiai Šiaurės Korėjai taikomos griežtos sankcijos dėl jos branduolinių ginklų programos, Pchenjanas vykdomos pažeidžiant Jungtinių Tautų rezoliucijas. Vašingtonas tvirtina, kad šios baudžiamosios priemonės turi galioti, kol šiaurės korėjiečiai likviduos savo branduolinį arsenalą. Vis dėlto JAV pareigūnai pripažįsta, kad Pchenjano tradicinės prekybos partnerės Kinija ir Rusija sankcijas sušvelnino. Tuo tarpu Seulas paskelbė svarstantis, ar atšaukti savo paties varžomąsias priemones, taikomas Pchenjanui. Kalbėdamas per Pietryčių Azijos viršūnių susitikimo atidarymą, M. Pence'as pareiškė, kad Amerikos regioninė „partnerystė apima ir mūsų spaudimo kampaniją“ Pchenjano atžvilgiu. Šiame Singapūre vykstančiame viršūnių susitikime taip pat dalyvauja Kinijos premjeras Li Keqiangas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Pietų Korėjos lyderis Moon Jae-inas. „Tikrai kalbėsime apie būtinybę toliau vykdyti spaudimo programą“, – pažymėjo vienas aukšto rango JAV pareigūnas. „Būtent ji privertė Kim Jong Uną sėstis prie derybų stalo. Be galo svarbu, kad toks spaudimas toliau būtų daromas“, – pridūrė jis. Japonijos premjeras Shinzo Abe per susitikimą su 9 kolegomis iš Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) irgi pabrėžė, jog sankcijas Pchenjanui būtina visokeriopai taikyti. „Jis paragino ASEAN valstybes bendradarbiauti kalbant apie konkrečias priemones, pavyzdžiui uždraustų medžiagų, tokių kaip kuras, perdavimą iš laivo į laivą“, – informavo japonų Užsienio reikalų ministerijos atstovas Takeshi Osuga.

