Kremliaus oponentas 42 metų O. Sencovas buvo sulaikytas Kryme 2014-aisiais, kai Rusija aneksavo šį Ukrainai priklausantį pusiasalį. Gegužę bado streiką paskelbęs kino kūrėjas, kurio sveikata sparčiai blogėja, laikomas griežto režimo kolonijoje Sibire. Jis atsisako nutraukti bado streiką, kol nebus paleisti visi Rusijoje už grotų laikomi politiniai kaliniai ukrainiečiai. M. Pompeo „išsakė mūsų susirūpinimą O. Sencovo sveikatos būkle ir paragino Rusiją nedelsiant paleisti jį ir visus politinius kalinius ukrainiečius“, sakė Valstybės departamento atstovė spaudai Heather Nauert apie valstybės sekretoriaus pokalbį telefonu su Rusijos diplomatijos vadovu. O. Sencovo byla sulaukė didžiulio tarptautinio dėmesio. Šią savaitę Čekijos kino kūrėjai paskelbė, kad rotaciniu principu badaus, reikšdami solidarumą su O. Sencovu. Tuo tarpu Prancūzijos laikraštis „Le Monde“ paskelbė dešimčių pasaulio kultūros veikėjų pasirašytą prašymą paleisti ukrainiečių režisierių, kuriame buvo pažymėta, kad „Olehas Sencovas gali mirti bet kurią minutę“. Režisierius atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už terorizmą. Jis buvo nuteistas už prorusiškų partijų būstinių padegimus Kryme po to, kai Rusija atplėšė šį Ukrainai priklausantį Juodosios jūros pusiasalį. O. Sencovas taip pat dalyvavo 2013-2014 metų žiemą Kijeve vykusiuose vadinamuosiuose Maidano protestuose, per kuriuos atsistatydino ir pabėgo iš šalies tuometinis prorusiškas prezidentas Viktoras Janukovyčius. H. Nauert sakė, kad M. Pompeo ir S. Lavrovas taip pat aptarė padėtį Sirijoje, įskaitant karinius veiksmus šiaurės vakarinėje Idlibo provincijoje. Ekspertų vertinimais, Sirijos pajėgos ruošiasi perimti pasienyje su Turkija esančios Idlibo provincijos, kurią yra užėmę kovotojai, kontrolę. M. Pompeo paprašė S. Lavrovo „palaikyti Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW) pastangas, taip pat pastangas patraukti Sirijos režimą atsakomybėn už cheminio ginklo panaudojimą“, sakė H. Nauert.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.