Pasak reikalų patikėtinio Marko Cassayre, JAV smerkia praėjusį mėnesį įvykdytą J. Khashoggi nužudymą Saudo Arabijos konsulate Stambule. Jungtinės Valstijos drauge su keliomis dešimtimis šalių užsiminė apie šią žmogžudystę per eilinį žmogaus teisių padėties Saudo Arabijoje vertinimą. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos sprendimu Vašingtonas birželį pasitraukė iš 47 nares turinčios tarybos ir apkaltino šią instituciją, be kita ko, prieš Izraelį nukreiptu šališkumu. Tarybos atstovas Rolando Gomezas nurodė, kad JAV pareiškė ketinančios dalyvauti minėtos įvertinimo procedūros dabartiniame etape, kuris prasidėjo pirmadienį.

