Tyrimą inicijavo Manhatano prokuratūra, sakė leidiniui šaltiniai. Jų žiniomis, tyrimas tik pradėtas. Tyrėjai aiškinasi, ar D. Trumpo inauguracijos komitetas neišleido netikslinėms reikmėms paaukotų 107 mln. JAV dolerių. Be to, prokurorai tiria, ar kai kurie pagrindiniai inauguracijos komiteto donorai neskyrė piniginių aukų mainais į prieigą prie būsimos D. Trumpo administracijos, kad galėtų daryti įtaką politikai. Kaip pažymi „The Wall Street Journal“, tai gali liudyti, jog galėjo būti padaryta kovos su korupcija įstatymo pažeidimų. „Tyrimo rėmuose nagrinėjama tikimybė, kad rimti rėmėjai pinigines lėšas inauguracijai galėjo skirti mainais į prieigą prie JAV administracijos, į politines nuolaidas ar įtaką administracijos politikams“, – rašo laikraštis. Federalinės rinkimų komisijos duomenimis, daugiausiai paaukojo lošimo namų magnatas Sheldonas Adelsonas, bendrovės „AT&T“ ir „Boeing“. Kiekvienas iš jų skyrė po daugiau nei 1 mln. dolerių. Tarp rėmėjų buvo ir kompanija „WIS Media Partners“, kurios vadovė Stephanie Winston Wolkoff yra artima pirmosios JAV ponios Melanios Trump draugė. Inauguracijos komitetas nurodė penkis pagrindinius 107 mln. dolerių atsiėjusios ceremonijos rėmėjus, drauge skyrusius 61 mln. dolerių. Informacijos apie tai, iš kur gauta likusi suma, nebuvo pateikta. Kaip pažymi „The Wall Street Journal“, šiuo metu nėra požymių, jog kurio nors iš šių aukotojų atžvilgiu būtų atliekamas tyrimas. Laikraštis priduria, kad Manhatano prokuratūros tyrimas buvo pradėtas po to, kai federaliniai agentai atliko dokumentų poėmius tiriant buvusio D. Trumpo asmeninio advokato Michaelo Coheno bylą. Pastarajam teismas trečiadienį skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę.

