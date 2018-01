Federaliniai prokurorai įtaria, kad 57 metų Peteris Hicksas iš Vusterio 2003-2013 metais vedė šešias moteris iš Užsachario Afrikos šalių ir paprašė imigracinių pašalpų keturioms iš jų. Kai kurios P. Hickso žmonos Jungtinėse Valstijose gyveno nelegaliai. Pareigūnai taip pat įtaria, kad mažiausiai vieną kartą vyras vedė moterį, dar nebūdamas išsiskyręs su kita. Manoma, kad P. Hicksas verbavo ir kitus asmenis, galinčius sudaryti fiktyvias santuokas. Antradienį pirmą kartą prieš federalinį teismą stojęs P. Hicksas buvo paleistas iki kito teismo posėdžio. Jeigu jo kaltė bus įrodyta, vyrui gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.

