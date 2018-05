Australija ir Nyderlandai ketina imtis teisinių veiksmų dėl „Rusijos pripažinimo atsakinga“ ir prisidėjusia prie oro bendrovės „Malaysia Airlines“ reisu MH17 skridusio lėktuvo numušimo. „Mes tvirtai palaikome Nyderlandų ir Australijos sprendimą paraginti Rusiją atsakyti“, – sakoma Valstybės departamento atstovės Heather Nauert pareiškime. Susiję straipsniai: Lavrovas: Nyderlandai nepagrindė „faktais“ kaltinimų dėl MH17 lėktuvo numušimo Dvi šalys prieš Rusiją imasi veiksmų dėl virš Ukrainos numušto lainerio „Laikas Rusijai pripažinti savo vaidmenį dėl reisu MH17 skridusio lėktuvo numušimo ir užbaigti savo beširdiškos dezinformacijos kampaniją“, – nurodoma jame. Ketvirtadienį tarptautiniai tyrėjai pirmą kartą paskelbė, kad Rusijoje pagaminta BUK raketa, 2014-ųjų liepos 17-ąją ore numušusi lėktuvą „Boeing 777“, buvo atgabenta iš Rusijos kariuomenės brigados Kurske, esančiame daugiau nei 500 km atstumu į pietus nuo Maskvos. Žuvo visi 298 lėktuve buvę žmonės, daugiausia olandai. Tarp aukų yra 17 šalių piliečių, įskaitant australus. Raketos BUK paleidimo sistema „buvo atvežta į suverenios Ukrainos teritoriją iš Rusijos, (raketa) buvo paleista iš Rusijos ir Rusijos vadovaujamų pajėgų kontroliuojamos teritorijos Rytų Ukrainoje, o paskui (sistema) buvo sugrąžinta į Rusijos teritoriją“, sakė H. Nauert. Rusija neigia bet kokią savo atsakomybę už lėktuvo numušimą. Jos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sako, kad Nyderlandai nepateikė „jokių faktų“ savo išvadoms patvirtinti, ir naudojasi tragedija „siekdami savo politinių tikslų“. Pasak H. Nauert, dėl Rusijos dalyvavimo nuo 2014 metų vykstančiame Ukrainos konflikte žuvo daugiau nei 10 300 žmonių. „Rusijai jau seniai laikas užbaigti šį smurtą“, – pridūrė ji. Iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą skridęs „Malaysia Airlines“ laineris „Boeing 777“, kuriame buvo 298 žmonės, 2014 metų liepos 17 dieną buvo numuštas virš prorusiškų separatistų kontroliuotos teritorijos Ukrainos rytinėje Donecko srityje.

