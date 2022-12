Taip užbaigiamas neeilinis, 18 mėnesių trukęs pernai įvykusių smurtinių neramumų ir eksprezidento vaidmens juose tyrimas.

814 puslapių ataskaita, paskelbta ketvirtadienį, parengta po to, kai ekspertų grupė apklausė daugiau nei 1 000 liudytojų, surengė 10 posėdžių ir gavo milijonus puslapių dokumentų.

Liudytojai – nuo daugelio artimiausių D. Trumpo padėjėjų iki teisėsaugos institucijų atstovų ir kai kurių pačių riaušininkų – išsamiai nupasakojo D. Trumpo veiksmus likus kelioms savaitėms iki neramumų ir tai, kaip jo plataus masto spaudimo kampanija, kuria buvo siekiama bandyti panaikinti 2020 metų rinkimų, jo pralaimėtų Joe Bidenui, rezultatus, tiesiogiai paveikė tuos, kurie 2021 metų sausio 6 dieną brutaliai stumdėsi su policija ir daužė Kapitolijaus langus ir duris.

Ataskaitoje teigiama, kad pagrindinė priežastis buvo „vienas žmogus“: D. Trumpas.

Devynių narių komitetas padarė išvadą, kad riaušės kėlė rimtą grėsmę demokratijai ir „kėlė pavojų Amerikos įstatymų leidėjų gyvybėms“.

Ataskaitos aštuoniuose skyriuose pateiktos išvados iš esmės pasakoja tą patį, kas kalbėta ir šią vasarą vykusiuose komisijos posėdžiuose – aprašomi įvairūs D. Trumpo ir jo patarėjų parengto nepaprastojo plano, kuriuo buvo siekiama panaikinti J. Bideno pergalę, aspektai. Įstatymų leidėjai aprašo jo spaudimą valstijoms, federaliniams pareigūnams, įstatymų leidėjams ir viceprezidentui Mike'ui Pence'ui žaisti sistema ir pažeisti įstatymus.

Ataskaitoje teigiama, kad per du mėnesius nuo rinkimų iki neramumų „prezidentas D. Trumpas arba jo artimiausia aplinka atliko mažiausiai 200 akivaizdžių viešų ir privačių informavimo, spaudimo ar pasmerkimo veiksmų, nukreiptų prieš valstijų įstatymų leidėjus arba valstijų ar vietos rinkimų administratorius, kad būtų panaikinti valstijų rinkimų rezultatai“.

Komiteto teigimu, D. Trumpo nuolatiniai melagingi teiginiai apie plačiai paplitusį sukčiavimą sulaukė atgarsio tarp jo rėmėjų ir buvo sutirštinti socialinėje žiniasklaidoje, taip sustiprinant nepasitikėjimą valdžia, kurį jis skatino ketverius savo kadencijos metus. Ir jis padarė nedaug, kad juos sustabdytų, kai jie griebėsi smurto ir šturmavo Kapitolijų.

Ši didžiulė, smerkianti ataskaita paskelbta D. Trumpui vėl ketinant siekti prezidento posto ir jam tenka atlaikyti daugybę federalinių tyrimų, taip pat ir dėl jo vaidmens riaušėse bei slaptų dokumentų laikymo savo valdose Floridoje.

Ši savaitė jam ypač įtempta, nes tikimasi, kad Atstovų Rūmų komitetas paviešins jo mokesčių deklaracijas po to, kai jis daug metų kovojo, kad jos liktų neviešos. Be to, respublikonai kaltina D. Trumpą dėl prastesnio nei tikėtasi pasirodymo kadencijos vidurio rinkimuose, todėl jis yra politiškai pažeidžiamiausioje padėtyje nuo pat 2016 metų, kai laimėjo rinkimus.

Ataskaitoje pateikiama daugybė teisėsaugos ir žvalgybos tarnybų klaidų. Tačiau joje pabrėžtinai teigiama, kad ne dėl saugumo klaidų kilo neramumai.

„Jungtinių Valstijų prezidentas, kurstantis minią žygiuoti į Kapitolijų ir trukdyti Kongreso darbui, nėra tas scenarijus, kurį mūsų žvalgybos ir teisėsaugos bendruomenės numatė šiai šaliai“, – įžangoje rašo komiteto pirmininkas, Misisipės kongresmenas Bennie Thompsonas.

Ataskaitoje trumpai aprašomas D. Trumpo neveiklumas, kai jo šalininkai įnirtingai šturmavo pastatą.

Iš viso nuo tada, kai D. Trumpas baigė savo kalbą Elipsės parke, iki jo pirmųjų pastangų priversti riaušininkus išsiskirstyti, praėjo 187 minutės.

Per tas valandas dešimtys darbuotojų ir bendradarbių maldavo jį padaryti ryžtingą pareiškimą. Tačiau D. Trumpas to nepadarė.

Tyrimo ataskaitos paviešinimas yra paskutinis Atstovų Rūmų demokratų, kurie mažiau nei po dviejų savaičių perduos valdžią respublikonams ir kurie didžiąją dalį per savo ketverių metų valdymą praleido tirdami D. Trumpą, veiksmas.

Demokratų dominuojami Atstovų Rūmai du kartus paskelbė apkaltą D. Trumpui, antrą kartą – praėjus savaitei po Kapitolijaus šturmo. Abu kartus Senatas jį išteisino. Kiti demokratų vadovaujami tyrimai gilinosi į jo finansus, verslą, ryšius su užsieniu ir jo šeimą.

Septynių demokratų ir dviejų respublikonų grupė pirmadienį oficialiai perdavė savo tyrimą Teisingumo departamentui ir rekomendavo jam tirti buvusio prezidento keturis nusikaltimus, įskaitant pagalbą riaušėms. Nors baudžiamieji pranešimai neturi teisinės galios, jie yra galutinis komiteto pareiškimas po plataus, pusantrų metų trukusio tyrimo.

D. Trumpas bandė diskredituoti ataskaitą, plūdo komiteto narius kaip „banditus ir niekšus“, ir toliau melagingai ginčydamas 2020 metų rinkimų rezultatus.

Komitetas taip pat pradėjo skelbti šimtus pokalbių stenogramų. Ketvirtadienį komisija paskelbė dviejų uždarų pokalbių su buvusia Baltųjų rūmų padėjėja Cassidy Hutchinson, kuri vasarą asmeniškai liudijo viename iš televizijos transliuotų posėdžių, ir vaizdžiai apibūdino D. Trumpo pastangas daryti įtaką rinkimų rezultatams ir abejingumą smurtui jų metu, stenogramas.

Abiejuose interviu, kurie buvo duoti po jos pasirodymo liepos mėnesio posėdyje, ji atskleidė, kaip daugelis D. Trumpo sąjungininkų, įskaitant jos pačios advokatą, spaudė ją per apklausas komitete nepasakoti per daug.