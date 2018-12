Valstybės sekretorius Mike'as Pompeo sakė metinėje Kongreso pavedimu parengtoje ataskaitoje priskyręs Pakistaną prie „ypatingą susirūpinimą keliančių šalių“. Prieš metus Valstybės departamentas įtraukė Pakistaną į stebimų šalių sąrašą be teisinių pasekmių. Žmogaus teisių gynėjai seniai reiškia susirūpinimą dėl elgesio su mažumomis Pakistane, įskaitant šiitus, ahmaditus ir krikščionis. Tačiau Pakistanas į „juodąjį sąrašą“ galbūt buvo įtrauktas ne visai tinkamu laiku, nes Islamabadas jau ėmėsi žingsnių savo garsiausiam atvejui išspręsti: šalies Aukščiausiasis Teismas spalio mėnesį paleido krikščionę Asią Bibi, kuriai prieš aštuonerius metus už šventvagystę buvo paskirta mirties bausmė. Vyriausybė neseniai terorizmu ir kurstymu maištauti apkaltino griežtų pažiūrų dvasininką Khadimą Hussainą Rizvi, kuris vadovavo smurtiniams protestams prieš A. Bibi išteisinimą. „Pasaulyje pernelyg daug vietų, kur žmonės ir toliau susiduria su puldinėjimu, areštais ar net mirtimi vien už tai, kad gyvena pagal savo įsitikinimus, – sakoma M. Pompeo pareiškime. – Jungtinės Valstijos nebus žiūrovas tokio engimo akivaizdoje.“ Devynios šalys Ypatingą susirūpinimą keliančių šalių sąraše liko dar vieniems metams: Kinija, Eritrėja, Iranas, Mianmaras, Šiaurės Korėja, Saudo Arabija, Sudanas, Tadžikistanas ir Turkmėnistanas. JAV iš šio sąrašo išbraukė Uzbekistaną, bet paliko jį stebimų šalių sąraše. Į pastarąjį M. Pompeo taip pat įtraukė Rusiją, tuo pridėdamas dar vieną elementą įtampai tarp abiejų šalių. Rusija kėlė vis didesnį JAV susirūpinimą dėl savo elgesio su Jehovos liudytojais. Stebimų šalių sąraše taip pat yra Komorai – salynas Indijos vandenyne, kur gyvena beveik vien musulmonai sunitai.

