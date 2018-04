Tai pranešė JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Nikki Haley.

Diplomatė sakė, kad Rusija blokavo šešis JT Saugumo Tarybos bandymus palengvinti galimybę ištirti cheminių ginklų panaudojimą.

„Dabar visi tai pajus“, – sakė N. Haley, įspėdama apie pasekmes B. al Assado režimo užsienio sąjungininkėms.

„Tarptautinė bendrija neleis cheminiams ginklams grįžti į mūsų kasdienį gyvenimą“, – sakė ambasadorė sekmadienį parodytame interviu.

„Jis daro tai vis labiau įprastu dalyku, o Rusija tai dangsto. Visam tam turi būti padarytas galas“, – pabrėžė N. Haley.

Šios sankcijos bus paskelbtos praėjus kelioms dienoms po JAV, Prancūzijos ir Britanijos karinio smūgio Sirijai. Taip jos atsakė į Dumos mieste įvykdytą balandžio 7 dienos ataką, galimai įvykdytą cheminiu ginklu. Per šį išpuolį žuvo 40 žmonių.

JAV kariuomenės atstovai teigė, kad ankstyvą šeštadienio rytą įvykę smūgiai sunaikino Sirijos cheminio ginklo pajėgumų pagrindą.

Nors Vakarai vengė smogti Rusijos taikiniams, JAV kaltina Maskvą neužtikrinus 2013 metų susitarimo sunaikinti Sirijos cheminį ginklą.

Šiam susitarimui tarpinininkavo Rusija, siekdama vengti JAV smūgių po cheminės atakos Sirijoje 2013 metais. Per šią ataką Rytų Gutos priemiesčiuose žuvo 1,4 tūkst. žmonių.

„Manau, kad kiekvienas žino, jog nusiuntėme stiprią žinutę ir tikimės, kad jie ją išklausys“, – kalbėdama apie JAV, Prancūzijos ir Britanijos smūgį sakė N. Haley.

N. Haley sekmadienį pareiškė, jog Vašingtono ir Damasko tiesioginės derybos neįmanomos.

„Mes neketiname tiesiogiai derėtis su Basharu al Assadu“, - CBS televizijos laidoje sekmadienį pabrėžė H. Haley.

Jos žodžiais, Sirijos režimas atsisakė dalyvauti daugiašalėse derybose bei kartu paragino Rusiją „pristatyti“ Siriją prie derybų stalo.

„Sirija nėra verta tiesiogiai derėtis su JAV“, - pabrėžė ji.

Jungtinės Valstijos, Prancūzija ir Didžioji Britanija šeštadienį paryčiais sudavė smūgių Sirijos cheminių ginklų infrastruktūrai, atsakydamos į įtariamą nuodingų dujų ataką Damasko Dumos priemiestyje, per kurią žuvo kelios dešimtys žmonių, įskaitant vaikus.

Rusija ir Sirijoje neleidžia OPCW ekspertams patekti į Dumą

Rusija ir Sirija kol kas neleidžia OPCW faktų nustatymo misijos ekspertams patekti į Dumą tirti įtarimų dėl dujų atakos šiame Damasko priemiestyje, pirmadienį pranešė Didžiosios Britanijos ambasada Nyderlanduose.

OPCW generalinis direktorius Ahmetas Uzumcu informavo skubiai sušaukto susitikimo dalyvius apie organizacijos ekspertų dislokavimą, tačiau „Rusija ir Sirija neleidžia patekti į Dumą. Nevaržomas patekimas yra labai svarbus“, paskelbė britų delegacija socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje.

Britų ambasadorius Peteris Wilsonas taip pat paragino „imtis veiksmų, kad galima būtų patraukti kaltininkus atsakomybėn“. Pasak jo, to nepadarius „tik padidėtų naujų barbariško cheminių ginklų panaudojimo“ atvejų rizika Sirijoje ir už jos ribų.

Tuo metu vienas aukšto rango Rusijos diplomatas pareiškė, kad OPCW misija negali patekti į įtariamos cheminės atakos vietą netoli Damasko, neturėdama tinkamo JT leidimo.

Rusijos užsienio reikalų viceministro Sergejaus Riabkovo pirmadienį buvo paprašyta atsakyti į klausimą, ar OPCW ekspertų komandai tikrai neleidžiama patekti į Dumą, kurioje, kaip įtariama, buvo panaudotas cheminis ginklas.

Pasak S. Riabkovo, ekspertų misija negalėjo ten patekti, nes ji neužsitikrino JT Saugos ir saugumo departamento pritarimo.

Kremlius: tokie tvirtinimai nepagrįsti

Kremlius pirmadienį pareiškė, kad tvirtinimai, jog Rusija ir Sirija neleido Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) faktų nustatymo misijos ekspertams patekti į Dumą tirti įtarimų dėl dujų atakos šiame Damasko priemiestyje, yra „nepagrįsti“.

„Laikome tokius kaltinimus Rusijai nepagrįstais“, – sakė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas. Jis tvirtino, kad Maskva palaiko „nešališką tyrimą“.

S. Lavrovas: Rusija nesuklastojo įrodymų

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pirmadienį neigė, kad Maskva klastoja įtariamos cheminės atakos įrodymus Sirijoje, Jungtinei Karalystei pareiškus, jog tarptautiniai inspektoriai neįleidžiami į Dumos miestą.

„Galiu garantuoti, kad Rusija nesuklastojo (įrodymų) vietoje“, – televizijos BBC laidai „Hardtalk“ pareiškė S. Lavrovas.

Jis taip pat teigė, kad Sirijos pajėgų įvykdytos cheminės atakos įrodymai, kuriuos minėjo JK, Prancūzija ir JAV, grindžiami „žiniasklaidos ir socialinių tinklų pranešimais“.

S. Lavrovas paneigė, kad Dumoje apskritai įvyko cheminė ataka ir pareiškė BBC: „tai, kas įvyko, buvo surežisuota“.

Rusija apkaltino Didžiąją Britaniją prisidėjus prie „surežisuotos atakos“.

ES užsienio reikalų ministrai pritaria priemonėms, skirtoms užkirsti kelią cheminėms atakoms Sirijoje

Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrai teigia pritariantys visoms priemonėms, skirtoms užkirsti kelią tolesnėms cheminėms atakoms prieš civilius Sirijoje, įskaitant ir šeštadienį JAV, Jungtinės Karalystės (JK) ir Prancūzijos antskrydžius prieš Sirijos vyriausybės taikinius.

Pirmadienį ES užsienio reikalų ministrai susitiko Liuksemburge įvertinti savaitgalį JAV, JK ir Prancūzijos suduoto smūgio Sirijoje.

JAV, JK ir Prancūzija anksti šeštadienį bombardavo Sirijos vyriausybės taikinius: cheminių ginklų saugyklas, mokslinių tyrimų centrus. Šiais veiksmais jos reagavo į įtariamą cheminę ataką Sirijos Dumos mieste.

Teigiama, kad balandžio pradžioje sukilėlių kontroliuotoje Dumoje buvo panaudotas cheminis ginklas ir už tai atsakingas Sirijos režimas. Per cheminio ginklo ataką žuvo mažiausiai 40 žmonių.

A graphic showing where the strikes took place overnight in Syria pic.twitter.com/hFB4GFPULc

— Press Association (@PA) 14 April 2018