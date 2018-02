Vanessa Trump, prezidento sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo sutuoktinė, anksčiau pirmadienį atvėrė jos vyrui adresuotą voką, kuriame buvo baltų miltelių, ir dėl visa pikta buvo išvežta į ligoninę. Įvykį tiria policija ir JAV Slaptoji tarnyba. Incidentas įvyko apie 10 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku. Laiškas buvo pristatytas į D. Trumpo sūnaus ir jo šeimos namus. Vyriausias prezidento sūnus gyvena santuokoje su Vanessa nuo 2005 metų. Jiedu turi penkis vaikus.

