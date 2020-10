Remiantis Floridos universiteto duomenimis, tai daug didesnis skaičius nei 1,4 mln. amerikiečių, balsavusių per rinkimus 2016-aisiais tokiu metu. Be to, praėjusiomis dienomis tempas tik didėjo. Praėjusios savaitės pabaigoje išankstiniame balsavime buvo dalyvavę 6,6 mln. rinkėjų, pirmadienį – jau 10 mln., o šį penktadienį – 19,9 mln.

Didelis rinkėjų aktyvumas pirmiausiai aiškinamas tuo, kad piliečiai baiminasi užsikrėtimo koronavirusu rinkimų punkte balsavimo dieną. Floridos universiteto „JAV rinkimų projekto“ vadovas Michaelis McDonaldas neseniai prognozavo, kad rinkėjų aktyvumas šiais metais apskritai bus rekordinis - savo balsą rinkimuose esą atiduos apie 150 mln. žmonių.

Rinkimai JAV vyks lapkričio 3 dieną. Juose dabartinis šalies vadovas respublikonas Donaldas Trumpas susirungs su demokratu Joe Bidenu. Šis apklausose lenkia D. Trumpą. Tačiau turint omenyje JAV rinkimų sistemą, tai nėra vienareikšmiškas indikatorius.