41-ojo prezidento garbei 4,3 tūkst. arklio galių lokomotyvas buvo pramintas 4141. Ketvirtadienį jis nugabens G. H. W. Busho palaikus į amžinojo poilsio vietą. Lokomotyvas iš Hjustono važiuos į Koledž Steišeną už maždaug 113 km, kur G. H. W. Bushas bus palaidotas savo vardo prezidentinės bibliotekos Teksaso A&M universitete teritorijoje. Vagonas yra su permatomomis sienomis, tad žmonės, atėję prie traukinio maršruto atsisveikinti su prezidentu, galės pamatyti vėliava uždengtą karstą. Tai bus aštuntasis prezidento laidotuvių traukinys. Praėjusį kartą taip buvo vežami 1969-aisiais mirusio Dwighto D. Eisenhowerio palaikai – iš Vašingtono į jo gimtąjį Kanzasą. Pirmasis prezidento laidotuvių traukinio reisas buvo organizuotas 1865 metais Abrahamui Lincolnui.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.