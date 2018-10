„Myliu karalių, karalių Salmaną, bet pasakiau: „Karaliau, mes jus giname. Be mūsų nepratempsite nė dviejų savaičių. Turite mokėti už savo armiją, privalote mokėti“, – sakė D. Trumpas susitikime su savo šalininkais Misisipės valstijoje. Prezidentas nepatikslino, kad įvyko šis jo pokalbis su Saudo Arabijos monarchu. Remiantis Baltųjų rūmų pateikta informacija, pastarąjį kartą su Saudo Arabijos karaliumi D. Trumpas kalbėjosi telefonu rugsėjo 29 dieną.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.