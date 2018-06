Prezidento lėktuvas nusileido Kvebeko Bagotsvilio karinėje bazėje. D. Trumpą ten pasitiko karališkoji Kanados raitoji policija ir valdžios pareigūnai. Amerikos artimiausios sąjungininkės nerimastingai laukia susitikimo su D. Trumpu Didžiojo septyneto viršūnių susitikime, baimindamosi, kad JAV įvestų muitų sukeltas galingiausių narių nepasitenkinimas gali išardyti jų klubą. Likus keturioms dienoms iki istorinio D. Trumpo susitikimo Singapūre su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, JAV prezidentas turėtų Kanadoje tikėtis šaltesnio priėmimo. Dauguma šalių yra nepatenkintos D. Trumpo sprendimu nustatyti muitus iš šešių G-7 valstybių partnerių importuojamam plienui ir aliuminiui. Be to, partnerių santykiams pakenkė JAV sprendimas trauktis iš Irano branduolinės sutarties ir Paryžiaus klimato sutarties.

