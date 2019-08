Naujausias šaudynes Jungtinėse Valstijose pasmerkė prezidentas Donaldas Trumpas, kuris jas pavadino „bailumo aktu“.

Sulaikytas vienas įtariamasis, pareigūnai tiria ekstremistinį manifestą, kurį galimai parašė nusikaltimo vykdytojas.

Mobiliaisiais telefonais nufilmuotoje medžiagoje matyti daug ant žemės parduotuvės automobilių stovėjimo aikštelėje gulinčių kūnų, siaubo apimti pirkėjai, bėgantys iš parduotuvės aidint šūviams.

Policijai tiriant šaudynes kaip galimą nusikaltimą iš neapykantos, visuomenėje vėl pasigirdo raginimų nutraukti smurto panaudojant šaunamuosius ginklus „epidemiją“.

Tai jau antros šaudynės „Walmart“ parduotuvėse JAV per mažiau nei savaitę: antradienį per išpuolį „Walmart“ prekybos centre Misisipės valstijoje žuvo du žmonės ir buvo sužeistas policininkas.

Be to, praeitą sekmadienį šiaurės Kalifornijoje 19-metis šaulys paleido ugnį į vieno maisto festivalio dalyvius ir nužudė tris žmones, įskaitant du vaikus.

Nuo dvejų iki 82-ejų

„20 nekaltų žmonių iš El Paso neteko gyvybių, – spaudos konferencijoje sakė Teksaso gubernatorius Gregas Abbottas. – Mes kaip valstija vieningai remiame šias aukas ir jų šeimų narius... Meldžiamės, kad Dievas būtų su tais, kurie kaip nors nukentėjo, ir aprištų jų žaizdas.“

Policijos viršininkas Gregas Allenas patvirtino, kad žuvo 20 ir buvo sužeisti dar 26 žmonės.

Meksikos prezidentas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras sakė, kad tarp El Pase nušautų žmonių yra trys Meksikos piliečiai, o užsienio reikalų ministras Marcelo Ebrardas socialiniame tinkle „Twitter“ nurodė, kad taip pat buvo sužeisti šeši meksikiečiai.

Įvairiuose naujienų pranešimuose sakoma, kad ligoninėse gydomų sužeistųjų amžius yra nuo dvejų iki 82 metų.

Policija nurodė, kad tuo metu, kai prasidėjo šaudynės, parduotuvė „Walmart“ buvo sausakimša: viduje buvo 1–3 tūkst. pirkėjų.

Policija patvirtino, kad vienintelis sulaikytas asmuo yra 21 metų vyras iš Aleno Teksase. JAV žiniasklaida praneša, kad tai Patrickas Crusiusas. Jis pasidavė policijai maždaug už kvartalo nuo šaudynių vietos.

„Šiuo metu turime šio asmens manifestą, tam tikru mastu rodantį į potencialų nusikaltimą iš neapykantos“, – sakė G. Allenas.

Esą P. Crusiuso parašytame „manifeste“, kuris buvo išplatintas internete, keikiama „ispanakalbių invazija“ į Teksasą. Be to, autorius išreiškia nuomonę, kad per savo išpuolį bus nukautas.

El Pasui Kongrese atstovaujanti Veronica Escobar sakė, kad manifestas yra „kurstomas neapykantos“.

„Jis taip pat kurstomas rasizmo, fanatizmo ir skaldymo“, – sakė ji spaudos konferencijoje, surengtoje drauge su El Paso meru Dee Margo ir gubernatoriumi G. Abbottu.

Pasak liudininkų, užpuolikas maždaug 10 val. 30 min. pradėjo šaudyti nesirinkdamas savo aukų.

Viena įvykių liudininkė, vardu Vanessa sakė, kad jai pastačius automobilį „Walmart“ aikštelėje „staiga pasigirdo tarsi fejerverkai, labai garsūs fejerverkai“.

„Girdėjosi pokšėjimas, vienas po kito. Kai pasisukau, pamačiau vieną moterį – ji atrodė einanti iš „Walmart“ savo automobilio link. Ji vežė pirkinius savo vežimėlyje, ir pamačiau, kaip ji tiesiog parkrito“, – sakė liudininkė televizijai „Fox News“.

Pasak liudininkės, užpuolikas vilkėjo juodus marškinėlius, kariškas kelnes ir buvo su ausinėmis.

„Jis tiesiog šaudė nesirinkdamas. Nesitaikė į jokį konkretų žmogų. Į bet ką, kas pasitaikydavo jo kelyje“, – sakė ji.

Kitas pirkėjas pasakojo, kaip su motina pasislėpė tarp dviejų prekybos automatų šalia parduotuvės.

„Čia tas žmogus bandė šauti į mane, bet nepataikė, nes aš kažkaip staiga pasilenkiau“, – laikraščiui „El Paso Times“ pasakojo Robertas Curado.

„Jis turėjo [automatą] AK-47“, – pridūrė liudininkas.