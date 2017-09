Televizija RT pirmadienį vakare pranešė, kad jos kanalui „RT America“ visas paslaugas teikianti kompanija gavo Teisingumo departamento raštą, kuriame sakoma, kad ji privalo užsiregistruoti pagal Užsienio agentų registracijos aktą. Šis aktas yra skiras užsienio šalių politiniams interesams atstovaujantiems teisininkams ir lobistams. Antradienį televizijos atstovė Ana Belkina naujienų agentūrai AFP sakė, kad RT „konsultuojasi su mūsų advokatais ir nagrinėja gautą prašymą“. Tuo metu RT interneto svetainėje jos vyriausioji redaktorė Margarita Simonian pasmerkė šį Teisingumo departamento žingsnį, pavadindama jį JAV „karu“ su Rusijos žiniasklaida. Susiję straipsniai: Informaciniai karai: kaip nepasimesti šiuolaikiniame chaose Rusijos transliuotojas „Russia Today“ trumpam sutrikdė JAV televizijos laidą „Karas, kurį JAV isteblišmentas pradėjo prieš mūsų žurnalistus, yra skirtas visiems nuo gyvenimo atitrūkusiems idealistams, vis dar tikintiems žodžio laisve. Ją atradusieji ją ir palaidojo“, – pareiškė ji. Maskvoje įsikūręs transliuotojas yra minimas tyrimuose dėl numanomo Rusijos kišimosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus. Televizija RT į tyrėjų akiratį pateko dėl jos ryšių su susikompromitavusiu buvusiu prezidento Donaldo Trumpo nacionalinio saugumo patarėju Michaelu Flynnu. M. Flynnas, buvęs JAV karinės žvalgybos vadovas, gavo daugiau kaip 33 tūkst. dolerių (30 tūkst. eurų), kad dalyvautų iškilmingame RT renginyje 2015 metų gruodį, kurio metu sėdėjo prie stalo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Sausio mėnesį paskelbtoje JAV žvalgybos ataskaitoje apie Rusijos kišimąsi į rinkimus televizija RT yra įvardinta kaip „pagrindinis Kremliaus tarptautinės propagandos ruporas“. Užsienio agentų registracijos aktas (Foreign Agents Registration Act, FARA) Jungtinėse Valstijose buvo priimtas 1938 metais ir buvo skirtas kovai su nacistine propaganda Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Dabar jis yra naudojamas siekiant išsiaiškinti, kas Vašingtone dirba užsienio vyriausybėms.

