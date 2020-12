Sprogimas nugriaudėjo antradienį, maždaug 22 val. vietos laiku, skelbia insider.com. Kanawha apygardos komisaras Kentas Carperis sakė, kad buvo sužeisti du žmonės. K. Carperis televizijos kanalui WCHS teigė, jog vienas sužeistasis greitosios medicinos pagalbos automobiliu buvo nuvežtas į CAMC ligoninę, kitas pats nuvažiavo į Montgomerio ligoninę.

Smulkesnės informacijos apie patirtus sužalojimus nebuvo paskelbta. Kanawha apygardos komisaras WCHS reporterei Whitney Wetzel taip pat pranešė, kad incidentas buvo susijęs su chloruotu sausuoju balikliu ir metanoliu.

#Belle #WV

BREAKING:

Large explosion at the DuPont plant in Belle, West Virginia, moments ago.