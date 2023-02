J. Biden ir Dougas Emhoffas prieš prezidento kalbą pasisveikino bučiniu. Vaizdo įraše atrodo, lyg 71-erių pirmoji ponia ir 58-erių antrasis ponas bučiuojasi į lūpas, tačiau vienareikšmiškai to tvirtinti negalima.

JAV bulvarinis laikraštis „The New York Post“ kalbėjo apie „keistą bučinį“. Konservatyvi televizijos stotis „Fox News“, kuri žinoma savo kritiškai pasisakymais apie prezidentą, konstatavo, kad J. Biden ir D. Emhoffas „bučiavosi į lūpas“. Ir daugybė interneto vartotojų įsitraukė į debatus apie bučinį.

Buvusi Donaldo Trumpo patarėja Kellyanne Conway, pasidalijusi nuotrauka, rašė: „Oho, COVID tikrai baigėsi.“

Jill Biden just kissed Kamala Harris’ husband on the lips.