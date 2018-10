„Mes su pirmąja ponia nuvyksime į Floridą ir Džordžiją, drauge su FEMA (Federalinės nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra), gelbėjimo tarnybų ir teisėsaugos darbuotojais, įvertinti uragano padarytos žalos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas. „Įvykių vietoje dedamos maksimalios pastangos, vykdomi labai sudėtingi darbai. Blogiausias uraganas per pastaruosius 50 metų!“ – pridūrė jis. Tačiau D. Trumpas tiksliai nenurodė, kada įvyks ši kelionė. Spalio 10 dieną 4 kategorijos uraganas „Michael“ pasiekė Floridos pakrantę ir vėliau nuslinko per kelias kitas pietrytines valstijas. Uragano epicentre vėjų greitis siekė 250 km per valandą. Šiuo metu žinoma apie 19 per uraganą žuvusių žmonių.

