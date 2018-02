Apžvalgininkai sako, jog diplomatinių pastangų, kurių Šiaurės Korėja imasi olimpiados metu, tikslas yra sušvelninti jai taikomas tarptautines sankcijas bei pakirsti Vašingtono ir Seulo sąjungą. M. Pence'as, kalbėdamas su žurnalistais viceprezidento lėktuve po Pjongčango žiemos olimpiados atidarymo ceremonijos, pažymėjo, kad jis ir Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas „išlieka tvirti“ ir toliau derina pastangas prieš Šiaurės Korėją. „Jungtinės Valstijos, Korėjos Respublika ir Japonija tvirtai sutaria dėl būtinybės tęsti Šiaurės Korėjos ekonominę ir diplomatinę izoliaciją, kol ši atsisakys savo branduolinių ginklų ir balistinių raketų programos,“ – sakė jis pakeliui į Jungtines Valstijas. Susiję straipsniai: Kim Jong Unas pakvietė Pietų Korėjos prezidentą apsilankyti Pchenjane Lyderių vakarienė Pietų Korėjoje: Pence'as išėjo net neprisėdęs Vašingtonas tai vadina „maksimalaus spaudimo“ kampanija. Kvietimas į viršūnių susitikimą Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas pakvietė Pietų Korėjos prezidentą atvykti į Pchenjaną. Šį kvietimą Moon Jae-inui perdavė Kim Jong Uno sesuo Kim Yo Jong, atvykusi į olimpiadą kartu su Šiaurės Korėjos reprezentaciniu vadovu Kim Yong Namu. M. Pence'as penktadienį įvykusio žaidynių atidarymo metu buvo pasodintas vienoje ložėje su abiem šiaurės korėjiečiais, tačiau su jais nebendravo. Priešingai nei Japonijos premjeras Shinzo Abe, JAV viceprezidentas nepaspaudė Kim Yong Namui rankos ir per priėmimą, surengtą valstybių vadovams prieš olimpiados atidarymą. Moon Jae-inas tiesiai neatsakė į Kim Jong Uno pakvietimą, tačiau paragino Pchenjaną aktyviai siekti „absoliučiai būtino“ dialogo su Jungtinėmis Valstijomis. Apie tai pranešė Pietų Korėjos prezidento atstovas. Vašingtonas teigia, kad jokios derybos su Šiaurės Korėja, kuriai taikomi keli Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų paketai, negali vykti, kol šalis nesiims konkrečių žingsnių branduolinio nusiginklavimo link. Kaip žurnalistams sakė vienas aukšto rango JAV administracijos pareigūnas, M. Pence'as ir Moon Jae-inas nekalbėjo apie Šiaurės Korėjos kvietimą, kai kartu stebėjo greitojo čiuožimo rungtynes. Pasak pareigūno, nors olimpiados metu vyksta abiejų Korėjų atstovų pokalbiai, JAV viceprezidentas yra įsitikinęs, jog kad Seulas ir Tokijas „tvirtai palaiko mūsų aljansą ir būtinybę tęsti bei stiprinti ekonomines sankcijas“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.