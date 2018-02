Pareigūnai nurodė, kad du iš 62 sužeistų žmonių buvo paguldyti į ligoninę. „Palmetto Health“ atstovė Tammie Epps sakė, kad po avarijos į tris jos kompanijos ligonines buvo atvežti 62 pacientai, bet daugumos jų sužeidimai atrodo nesunkūs. Šie pacientai, suteikus jiems pagalbą, tikriausiai bus išleisti namo, pridūrė atstovė. Tarp Niujorko ir Majamio kursuojantis „Amtrak“ traukinys sekmadienį 2 val. 45 min. vietos laiku susidūrė su CSX prekiniu traukiniu ir nuvažiavo nuo bėgių ties Keisiu netoli valstijos sostinės Kolumbijos. „Amtrak“ pranešime nurodoma, kad nuo bėgių nuvažiavo priekinis keleivinio traukinio lokomotyvas ir keli vagonai. Leksingtono apygardos šerifo departamentas patvirtino, kad iš traukinio buvo evakuoti visi keleiviai. Per šį susidūrimą į aplinką pateko apie 5 tūkst. galonų (apie 19 tūkst. litrų) degalų. Nukentėjusiems pagalbą teikė Raudonojo Kryžiaus organizacija. Į avarijos vietą išvyko valstijos gubernatorius Henry McMasteris ir Nacionalinio transporto saugumo biuro tyrėjai. Praėjusią savaitę avariją patyrė respublikonų įstatymų leidėjus į partijos renginį Vakarų Virdžinijoje vežęs užsakytas „Amtrak“ traukinys, susidūręs su šiukšliavežiu į pietus nuo Šarlotsvilio, Virdžinijoje; žuvo vienas žmogus, šeši sužeisti; traukinyje buvo ir Atstovų Rūmų pirmininkas Paulas Ryanas. Gruodį Vašingtono valstijoje netoli Takomos nuo bėgių nuvažiavus „Amtrak“ keleiviniam traukiniui, keli vagonai nuvirto nuo viaduko ant judraus kelio, žuvo trys žmonės.

