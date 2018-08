J. Boltono susitikimas su Rusijos Federacijos saugumo tarybos vadovu Nikolajumi Patruševu Ženevoje įvyko po praėjusį mėnesį Helsinkyje surengtų D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino derybų. Tiek J. Boltonas, tiek N. Patruševas sakė, kad dėl nesutarimų Rusijos kišimosi į JAV rinkimus klausimu jiems nepavyko paskelbti bendro pareiškimo. „Aiškiai pasakiau, kad netoleruosime kišimosi (į rinkimus) 2018-aisiais, ir kad esame pasirengę imtis reikalingų veiksmų, kad neleistume tam įvykti“, – žurnalistams sakė J. Boltonas. Socialiniai tinklai „Facebook“ ir „Twitter“ anksčiau šią savaitę paskelbė ėmęsi veiksmų prieš slapias klaidinančios informacijos kampanijas, susijusias su Iranu ir Rusija, bei uždaręs šimtus paskyrų, intensyvindami kovą su melagingomis naujienomis artėjant rinkimams Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. Tuo tarpu JAV technologijų milžinė „Microsoft“ antradienį paskelbė nustačiusi naujų kibernetinių atakų iš Rusijos, nukreiptų prieš Amerikos politines grupes. N. Patruševas savo ruožtu pareiškė naujienų agentūrai „RIA Novosti“, kad pirminiame bendro pareiškimo variante, kurį pasiūlė JAV, buvo užsimenama apie Rusijos kišimąsi į rinkimus. „Pasakėme, kad jei yra toks sakinys, tai dokumente taip pat turėtų būti frazė, kad amerikiečiai neturi kištis į kitų šalių vidaus reikalus“, – tvirtino N. Patruševas. „Taigi, jie pasakė neketinantys pasirašyti to pareiškimo“, – pridūrė jis. Rusija nuolat neigia bet kokius jai metamus kaltinimus dėl mėginimų paveikti JAV rinkimus. Nepaisant nesutarimų dėl galimo kišimosi į rinkimus, J. Boltonas tvirtino, kad per penkių valandų susitikimą su rusų kolega buvo padaryta „daug pažangos“. „Nustatėme tam tikras sferas, kur galima atkurti komunikacijos linijas“, įskaitant ir tarp abiejų šalių gynybos departamentų. N. Patruševas „RIA Novosti“ sakė, kad tęsti ryšių su JAV kariuomene palaikymą Maskvai yra „itin svarbu“. Per susitikimą taip pat buvo aptartas branduolinių ginklų neplatinimo klausimas, situacija Sirijoje bei JAV sankcijų Iranui atnaujinimas. Pareigūnai sakė planuojantys susitikti dar kartą, tačiau kol kas neaišku, kur ir kada jųdviejų susitikimas galėtų įvykti.

