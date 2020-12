JAV per parą mirė daugiau kaip 2,5 tūkst. koronavirusu užsikrėtusių žmonių

Be to, Baltimorėje įsikūrusio universiteto nuolat atnaujinami duomenys 20 val. 30 min. vietos (trečiadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku rodė, kad per parą taip pat buvo patvirtinta daugiau kaip 180 tūkst. naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų.

Vėliausias didžiausias COVID-19 aukų paros prieaugis iki antradienio buvo fiksuotas per pandemijos pirmąją bangą balandžio pabaigoje, kai per parą mirė 2 562 užsikrėtusieji.

Antradienį JAV hospitalizuotų COVID-19 pacientų skaičius viršijo 99 tūkst., nurodoma epidemiologinės padėties stebėsenos tinklalapyje „Covid Tracking Project“. Situacija itin sunki Vidurio Vakarų regiono valstijose, įskaitant Indianą ir Pietų Dakotą.

Ekspertai baiminasi naujo užsikrėtimo atvejų pliūpsnio, praėjus kelioms dienoms po Padėkos dienos šventinio savaitgalio, kai milijonai amerikiečių nuvyko aplankyti artimųjų, nors buvo rekomenduota vengti sambūrių.

Kol kas per parą registruojamų užsikrėtimo atvejų skaičius tebėra didelis, bet daugmaž atitinkantis padėtį, stebėtą pastarosiomis savaitėmis.

Jungtinėse Valstijose pavasarį neretai per parą mirdavo apie 2 000 koronavirusu užsikrėtusių žmonių, bet per pastarąsias dvi savaites taip nutiko tik kelis kartus.

Iki šiol Jungtinėse Valstijose nustatyta daugiau kaip 13,7 mln. COVID-19 atvejų ir per 270 tūkst. pacientų mirčių.