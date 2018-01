„Mūsų padaliniai atvyko ir nedelsdami ėmėsi gesinti didelio gaisro; ugniagesiai iš pastato evakavo daug žmonių, – sakė Niujorko ugniagesių vadovas Danielis Nigro. – 16 žmonių, iš jų septyni suaugusieji ir devyni vaikai, patyrė gyvybei nepavojingų sužeidimų“. „Visi jie išvežti; jiems bus viskas gerai, ačiū dievui“, – pridūrė jis. Per keturias minutes nuo iškvietimo apie 200 ugniagesių dešimtimis mašinų 5 val. 30 min. vietos (12 val. 30 min. Lietuvos) laiku atvyko prie trijų aukštų namo prie Bronkso zoologijos sodo. Po penkių valandų ugniagesiai vis dar tramdė ugnį Bronkse Sandraugos prospekte. Pasak žiniasklaidos, gaisras kilo baldų fabriko pirmajame aukšte. Vienas gyventojas, anot NBC naujienų, iššoko laukan basas ir pusnuogis su trimis vaikais į šaltą gatvę, kur buvo apie 10 laipsnių šalčio pagal Celsijų. Prieš keturias dienas Bronkse kitame daugiabutyje gaisrą netyčia sukėlė prie viryklės su degikliu žaidęs pusketvirtų metų vaikas, žuvo 12 žmonių, tarp kurių buvo ir trys vaikai. Tą gaisrą D. Nigro pavadino „istoriniu pagal savo dydį“ ir žuvusiųjų skaičių.

