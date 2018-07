Eismo įvykis, per kurį susidūrė keleivinis autobusas, lengvasis automobilis, visureigis ir sunkvežimis, įvyko maždaug 30 kilometrų į šiaurę nuo didžiausio Naujosios Meksikos valstijos miesto Albukerko. Autobusu iš viso važiavo 35 žmonės. Tragiškai pasibaigusio eismo įvykio priežastys ir aplinkybės tiriamos, praneša valstijos policija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.