„Sutariau su (Ukrainos) prezidentu (Petro) Porošenka, kad įvertinsime priemones, kurių galėtų imtis JAV ir Ukraina, kad užkirstumėme kelią kišimuisi į rinkimus čia“, – po susitikimo su Ukrainos lyderiu pareiškė J. Boltonas. „Galėtume tai daryti per įprastus teisėsaugos kanalus arba per kitus mechanizmus. Esame pasiruošę bendradarbiauti su Ukrainos vyriausybe, kad užkirstumėme kelią tokiam kišimuisi čia“, – pridūrė jis. Pranešama, kad nuo 2014-ųjų prezidento poste dirbantis P. Porošenka per kitais metais vyksiančius rinkimus sieks antros kadencijos. Tačiau neseniai atliktos nuomonių apklausos rodo, kad šiuo metu favoritė yra ekspremjerė Julija Tymošenka, kuri buvo kalinama ankstesnio prezidento Viktoro Janukovyčiaus režimo. Ketvirtadienį J. Boltonas sakė įspėjęs savo kolegą iš Rusijos Nikolajų Patruševą, kad Vašingtonas netoleruos kišimosi į lapkritį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus, atsiradus naujų įrodymų apie Maskvos kišimąsi. Socialiniai tinklai „Facebook“ ir „Twitter“ anksčiau šią savaitę paskelbė ėmęsi veiksmų prieš slapias klaidinančios informacijos kampanijas, susijusias su Iranu ir Rusija, bei uždaręs šimtus paskyrų, intensyvindami kovą su melagingomis naujienomis artėjant rinkimams Jungtinėse Valstijose. Tuo tarpu JAV technologijų milžinė „Microsoft“ šią savaitę paskelbė uždariusi su Rusijos žvalgybos agentūromis siejamų svetainių, per kurias buvo siekiama paveikti politines diskusijas Amerikoje. Rusija ne kartą neigė turinti ką nors bendrą su kišimusi į JAV rinkimus, pavyzdžiui, per socialinius tinklus. Rusija ir Ukraina konfliktuoja nuo 2014-ųjų, kai Kijeve buvo nuverstas tuometis prezidentas V. Janukovyčius. Vėliau Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, o šalies rytuose įsiplieskė jau daugiau kaip 10 tūkst. žmonių gyvybių pareikalavęs karinis konfliktas tarp vyriausybės pajėgų ir Rusijos remiamų separatistų. Rodydamas Vašingtono paramą, J. Boltonas penktadienį dalyvavo centriniame Kijeve įvykusiame didžiausiame per visą Ukrainos istoriją kariniame parade, skirtame 27-osioms šalies nepriklausomybės metinėms paminėti.

