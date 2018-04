Tokį pareiškimą paskelbė laikinasis JAV valstybės sekretorius Johnas Sullivanas, pristatęs kasmetinę Vašingtono pasaulinę žmogaus teisių ataskaitą. Šiemet šiame dokumente daugiausiai dėmesio skiriama destabilizuojantiems valstybių padaromiems teisių pažeidimams. Žmogaus teisių grupės netrukus sukritikavo šią ataskaitą ir tvirtino, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo respublikonų administracija, susikoncentravusi į valstybių pažeidimus, nepateikė informacijos apie išpuolius prieš seksualines ir reprodukcijos teises. Tačiau J. Sullivanas tvirtino, kad šioje ataskaitoje privalo būti kalbama apie grėsmes JAV ir tarptautiniam saugumui. „2017-ųjų JAV Nacionalinio saugumo strategijoje pripažįstama, kad korumpuotas ir silpnas valdymas kelia grėsmę pasauliniam stabilumui ir JAV interesams. Kai kurios vyriausybės nesugeba išlaikyti saugumo ir patenkinti esminių savo žmonių poreikių, o kitos paprasčiausiai (to) nenori“, – ataskaitos pratarmėje rašė valstybės sekretoriaus pareigas einantis J. Sullivanas. „Valstybės, kurios riboja žodžio ir taikaus susibūrimo laisves, kurios leidžia (vykdyti) ir vykdo smurtą prieš religinių, etninių ir kitų mažumų grupių narius arba kurios pažeidžia asmenų orumą yra moraliai smerktinos ir kenkia mūsų interesams“, – rašė jis. „Pavyzdžiui, Kinijos, Rusijos, Irano ir Šiaurės Korėjos vyriausybės kasdien pažeidžia žmogaus teises savo teritorijose, ir todėl (jos) yra nestabilumo jėgos“, – teigė J. Sullivanas. Vis dėlto naujoji ataskaita neįtikino teisių gynimo organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW). „Šių metų JAV valstybės departamento žmogaus teisių ataskaitoje nėra seksualinių ir reprodukcijos teisių analizės; tai atspindi Trumpo administracijos priešiškumą šioms problemoms“, – naujienų agentūrai AFP sakė HRW padalinio Vašingtone direktorė Andrea Prasow (Andrėja Prasou). „Taip elgdamasi administracija kenkia dokumentui, kuriuo ilgą laiką pasikliaudavo Kongresas, užsienio vyriausybės ir aktyvistai, vertinantys žmogaus teisių sąlygas visame pasaulyje, – sakė ji. – Deja, tai tėra vienas administracijos pastangų nuvertinti žmogaus teises kaip JAV užsienio politikos elementą aspektas.“ Praėjusių metų JAV valstybės departamento pranešimas apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje buvo parengtas pagal Vašingtono ambasadų visame pasaulyje vykdytus tyrimus vadovaujant ankstesnio šalies vadovo Baracko Obamos administracijai. Pirmasis D. Trumpo valstybės sekretorius Rexas Tillersonas sulaukė daug kritikos, nes atsisakė pats pristatyti šių metų ataskaitą, kaip kad paprastai darydavo jo pirmtakai. 65 metų buvusį naftos pramonės vadovą D. Trumpas praėjusį mėnesį atleido įrašu socialiniame tinkle „Twitter“. Žeminančiu atleidimu pasibaigusi R. Tillersono kadencija truko 414 dienų ir buvo išties nelengva, nes jis ėjo tradicinei diplomatijai itin mažai dėmesio skiriančios administracijos vyriausiojo diplomato pareigas. R. Tillersono pareigas perėmė jo pavaduotojas J. Sullivanas, vadovausiantis didžiuliam departamentui, kol JAV Senatas patvirtins naująjį valstybės sekretorių. Šioms pareigoms D. Trumpas pasiūlė Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovą Mike'ą Pompeo (Maiką Pompėją).

