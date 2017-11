Toks amerikiečių žingsnis greičiausiai supykdys Rusiją. JAV Valstybės departamentas nurodė, kad lapkričio 14-ąją pranešė Kongresui pritariantis tam 10,5 mlrd. dolerių (8,9 mlrd. eurų) vertės sandoriui. Tai bus pirmoji Lenkijos įsigyta moderni priešraketinės gynybos sistema. „Saugi Europa, kuri gali apsiginti nuo oro ir raketinių grėsmių bei kitų agresijos formų, skatina taiką ir stabilumą NATO bei Europos žemyne“, – nurodė amerikiečių pareigūnai. Kongresas per artimiausias 15 dienų dar gali užginčyti tą sandorį, tačiau tai yra menkai tikėtina, nes JAV ir Lenkijos kariuomenės glaudžiai bendradarbiauja. Iš viso Lenkija ketina įsigyti keturias radarų sistemas ir kontrolės stotis, keturis valdymo postus, 16 paleidimo stočių, 208 padidintų pajėgumų raketas „Patriot“ (PAC-3), taip pat mokomosios įrangos bei atsarginių dalių. „Patriot“ yra mobilios didelio nuotolio priešlėktuvinės ir priešraketinės gynybos sistemos, gaminamos kompanijos „Raytheon“. Jos skirtos sustabdyti taktines balistines raketas, žemai skriejančias sparnuotąsias raketas ir orlaivius. Apie „Patriot“ pardavimą Lenkijai buvo paskelbta, kai JAV laikinai dislokavo vieną „Patriot“ bateriją Lietuvoje, ruošiantis tarptautinėms NATO pratyboms. Pernai Maskva su Lietuva ir Lenkija besiribojančioje Kaliningrado srityje dislokavo branduolinį užtaisą galinčias nešti maži nuotolio balistines raketas „Iskander“.











