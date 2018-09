„Mes leidome PLO biurui vykdyti operacijas, kurios palaiko tvarios ir visapusės taikos tarp izraeliečių ir palestiniečių tikslą nuo tada, kai 2017 metų lapkritį baigė galioti ankstesnis draudimas“, – pareiškė Valstybės departamento atstovė Heather Nauert. „Tačiau PLO nesiėmė veiksmų, kad paspartintų tiesioginių ir prasmingų derybų su Izrealiu pradžią“, – priduriama pareiškime.

