Šis žingsnis neabejotinai supykdys Kijevo priešininkę Rusiją. Maskva, turėdama omenyje mūšius Rytų Ukrainoje, jau gruodį pareiškė, kad planuojamas ginklų sandoris sukels „naują kraujo praliejimą“. Gynybos saugumo bendradarbiavimo agentūra (DSCA) nurodė, kad Ukraina prašė JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos leidimo įsigyti 210 raketų ir 37 jų leidimo įrenginius už maždaug 47 mln. dolerių (38,6 mln. eurų). JAV vyriausybės darbuotojai ir kontraktininkai padės nugabenti šiuos ginklus ir apmokyti Ukrainos pajėgas jais naudotis. Kijevo vyriausybė nuo 2014 metų kovoja su Rusijos remiamais separatistais šalies rytuose. „Sistema „Javelin“ padės Ukrainai stiprinti savo ilgalaikius gynybos pajėgumus, kad apgintų savo suverenumą ir teritorinį vientisumą ir patenkintų savo nacionalinės gynybos reikalavimus“, – sakoma pranešime. Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkė Vakarų valstybės remia Ukrainos vyriausybės pastangas susigrąžinti valdžią šiuo metu jos nekontroliuojamose šalies teritorijose. Rusija yra aneksavusi Krymo pusiasalį, o prorusiški separatistai tebekontroliuoja dideles teritorijas dviejuose rytiniuose išvystytos pramonės regionuose. Tačiau Vašingtonas anksčiau stengėsi, kad šis konfliktas nebūtų eskaluojamas, ir vengė aprūpinti Kijevą pažangia „letaline“ ginkluote, nes tai galėtų dar labiau pabloginti įtemptus santykius su Maskva. Kita vertus, naujajame DSCA pranešime sakoma: „Siūlomas šios įrangos pardavimas ir palaikymas iš esmės nepakeis karinės pusiausvyros regione.“ Jeigu šio pardavimo neblokuos Kongresas, valstybės gynybos užsakymus vykdančios kompanijos „Raytheon“ ir „Lockheed Martin“ galės per du mėnesius pradėti tiekti Ukrainai šiuos ginklus. Šis ginkluotės sandoris gali dar labiau aptemdyti santykius tarp JAV ir Rusijos. Rusija Ukrainos konflikte yra separatistų, kovojančių su vyriausybe Kijeve, pusėje. Konfliktas prasidėjo 2014 metais, kai Rusija aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį. Iki šiol žuvo daugiau kaip 10 000 žmonių. 2015-ųjų vasarį pasirašytas Minsko susitarimas turėjo užbaigti konfliktą, tačiau jis vis pažeidinėjamas.











