JAV Valstybės departamento atstovė Heather Nauert sakė, kad Vašingtonas smerkia šią ataką ir reiškia užuojautą žuvusiųjų artimiesiems bei draugams. Pasak jos, Valstybės departamentas nepateiks jokių kitų komentarų iš pagarbos žuvusiųjų artimiesiems. Departamentas anksčiau buvo nurodęs, kad per minėtą išpuolį žuvo arba buvo sužeisti keli JAV piliečiai, bet atsisakė įvardyti tikslų skaičių, kol dar nebuvo informuotos aukų šeimos. Per 13 valandų trukusią apsiaustį viešbutyje žuvo iš viso 22 žmonės, tarp jų – 14 užsieniečių.

