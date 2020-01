JAV patvirtino, kad Afganistane sudužo jų žvalgybinis lėktuvas

Ghazni provincijoje nukritęs lėktuvas buvo JAV žvalgybinis E-11 orlaivis. Avarijos priežastys kol kas neatskleidžiamos, vyksta tyrimas.

Talibano atstovo teigimu, tai jų pajėgos numušė amerikiečių lėktuvą. Šios informacijos patvirtinti kol kas neįmanoma. Su Talibanu artimai susijęs vietos žurnalistas Tariqas Ghazniwalis iš įvykio vietos įkėlė nuotraukų su lėktuvo nuolaužomis, praneša independent.co.uk.

„Gazni provincijoje numuštas amerikiečių okupantų lėktuvas. Žuvo daug pareigūnų“, – sakoma Talibano atstovo Zabihullah Mujahido pareiškime puštūnų kalba.

Didelė dalis Gazni provincijoje esančių kaimo vietovių yra kontroliuojamos Talibano kovotojų arba Talibanas turi ten didelę įtaką, todėl vyriausybės pareigūnams į jas patekti sunku.

Afganistano vietos vyriausybės atstovas Arifas Noori anksčiau patvirtino, kad rasti dviejų pilotų kūnai.

Anksčiau pranešta, kad į avariją pateko keleivinis Afgansitano oro linijų orlaivis, bet ši informacija nepasitvirtino. Nelaimė įvyko nuošaliame Talibano kontroliuojamame regione. JAV kariuomenė atlieka tyrimą, skelbia AP.

Kaip rašo AP, sprendžiant iš socialiniuose tinkluose publikuotų avarijos vietos nuotraukų, nuolaužos gali būti „Bombardier E-11A“ lėktuvo. Tokius lėktuvus JAV Karinės oro pajėgos naudoja žvalgybinėms operacijoms virš Afganistano. Tokiuose orlaiviuose somontuota įranga leidžia perduoti įvairius duomenis specialiųjų pajėgų kariams netgi atvirais kanalais.

Paskelbto vaizdo įrašo autentiškumas nėra patvirtintas:



JAV Karinėse oro pajėgose buvo tik keturi tokie orlaiviai, kurie buvo dislokuoti Kandahare. Šiuose orlaiviuose sumontuota įranga taip pat leidžia keistis duomenimis skirtingų pajėgų ir net šalių orlaiviams, kurie naudoja skirtingas ryšių duomenų perdavimo sistemas. Paprastai kalbant, E-11A sumontuota įranga veikia kaip skraidantis ryšių ir duomenų apdorojimo bei perdavimo mazgas.

Tokia sistema (BACN) sukurta po to, kai 2005 metais JAV laivyno specialiųjų pajėgų kariai Afganistane pateko į pasalą ir dėl kalnuotos vietovės sutrikus ryšių perdavimui nesugebėjo išsikviesti pagalbos.

„BACN yra kaip wifi danguje“, – leidiniui „The Aviationist“ aiškino vieną tokių orlaivių pilotavęs JAV karinių oro pajėgų kapitonas Jacobas Brethas iš 430-osios ekspedicinės elektroninės kovos eskadrilės.

JAV karinis lėktuvas nukrito ir sudužo rytų Afganistane, pirmadienį pranešė

Praėjus kelioms valandoms po katastrofos, Talibano atstovas spaudai ir afganistanietis žurnalistas, siejamas su karine grupuote, pranešė, kad rytų Afganistane nukrito ir sudužo JAV karinis lėktuvas, rašo AP.

Žurnalistas Tariqas Ghazniwalis sakė matęs degantį lėktuvą.

Tviteryje jis rašė, kad lėktuvo priekyje matė du stipriai apdegusius kūnus. Jo teigimu, lėktuvas ir jo galas buvo stipriai nukentėję.

Talibano atstovas spaudai Zabihullahas Mujahidas teigė, kad JAV Karinių oro pajėgų lėktuvas nukrito Gazni provincijoje. Pasak jo, žuvo daug amerikiečių karių. Tiesa, ši karinė grupuotė dažnai perdeda žuvusiųjų skaičius.

T. Ghazniwalis sakė, kad katastrofa įvyko apie 10 km nuo JAV karinės bazės.

DELFI primena, kad informacija apie Afganistane sudužusį lėktuvą pasirodė pirmadienį apie 12 val. Lietuvos laiku.

#Afghanistan plane crash: 🚨 More images of the crashed aircraft suggest it was a USAF E-11A (BACN)? Per USAF, E-11 BACN aircraft only operates in Afghanistan, from Kandahar Airfield. pic.twitter.com/aZMJTzio0P

#Afghanistan plane crash: Now it is confirmed it was a USAF E-11A. While Taliban supporters/ unofficial spokesmen claim it was shot down by Taliban, Taliban hasn’t commented on this yet, neither has USAF. So, we don’t know how it crashed. Waiting for official confirmation. pic.twitter.com/Ib8qyfFaXc