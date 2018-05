Vašingtonas pareiškė, kad Rusija tokiu būdu mėgina įtvirtinti „neteisėtą Ukrainai priklausančios teritorijos užgrobimą“. „Šis Rusijos pastatytas tiltas primena apie nuolatinį Rusijos pasiryžimą nepaisyti tarptautinės teisės“, – sakė Valstybės departamento atstovė spaudai Heather Nauert. Kiek anksčiau antradienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sunkvežimiu pravažiavo naujuoju tiltu per Kerčės sąsiaurį, jungiančiu Rusijos pietinį Tamano pusiasalį su 2014 metais Maskvos aneksuotu Krymu. Susiję straipsniai: Pompastiškoje Krymo tilto atidarymo ceremonijoje – Putino šou Rusija pristato savo „megaprojektą“ H. Nauert pabrėžė, kad „Krymas yra Ukrainos dalis“ ir sakė, kad Jungtinės Valstijos smerkia šio tilto statybas ir jo automobilių eismui skirtos dalies atidarymą, nes tai padaryta „be Ukrainos vyriausybės leidimo“. „Tiltas atspindi Rusijos mėginimą įtvirtinti neteisėtą Krymo užėmimą ir okupaciją, taip pat trukdo laivybai, nes apriboja laivų, galinčių plaukti Kerčės sąsiauriu, dydį“, – sakė Valstybės departamento atstovė. H. Nauert dar kartą patvirtino, kad Jungtinės Valstijos palaiko Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, bei įspėjo, kad visos dėl Krymo aneksijos Amerikos paskelbtos sankcijos „nebus atšauktos, kol Rusija negrąžins šio pusiasalio kontrolės Ukrainai“. Antradienį Krymo tiltu buvo paleistas lengvųjų automobilių ir visuomeninio transporto eismas. Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį 2014 metų kovą, kai Kijeve per proeuropietišką Maidano revoliuciją buvo nuverstas prorusiškas šalies prezidentas Viktoras Janukovyčius.

