„Jungtinės Valstijos prisijungia prie mūsų Europos sąjungininkų ir partnerių, smerkdamos fiktyvius lapkričio 11-osios rinkimus Rusijos kontroliuojamoje Rytų Ukrainoje“, – sakoma JAV Valstybės departamento atstovės spaudai Heather Nauert pranešime. „Vakar vykę neteisėti procesai buvo Maskvos bandymas oficialiai įtvirtinti savo įgaliotinius Donbase, vadinamosiose Donecko ir Luhansko liaudies respublikose“, – nurodoma jame. JAV pareiškimas buvo paskelbtas kitą dieną po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel savo bendrame pareiškime, paskelbtame po sekmadienio susitikimo su Ukrainos prezidentu Petro Porošenka per Pirmojo pasaulinio karo pabaigos metinių minėjimą, pavadino šiuos rinkimus neteisėtais. Baltieji rūmai atmeta Rusijos 2014 metais įvykdytą Ukrainos Krymo pusiasalio aneksiją ir sako, kad sankcijos liks galioti, kol šis žingsnis bus atšauktas. „Šiems dariniams nėra vietos Minsko susitarimuose ar Ukrainos konstitucinėje sistemoje, ir jie turėtų būti išformuoti drauge su nelegaliais ginkluotais dariniais, – sakė H. Nauert. – Jei Rusija suplanavo, kad neteisėti lapkričio 11-osios „rinkimai“ nulems tarptautinę pagarbą jos įgaliotiniams, tai tarptautinė reakcija įrodo, kad ji klydo.“ Pasak H. Nauert, JAV ir Europos Sąjunga „vienu balsu“ pasisakė prieš sekmadienį įvykdytą „Ukrainos suverenumo ir teritorinio vientisumo pažeidimą“. 2014 metų pradžioje po Kijevo gatvėse įvykusio ir prorusišką prezidentą nušalinusio sukilimo kai kuriuose Ukrainos rajonuose įsiviešpataujant chaosui, Rusijos kariai – dėvintys uniformas be skiriamųjų ženklų – užėmė Krymą. Pusiasalyje, kur gyvena daug rusakalbių, buvo sušauktas referendumas, o 2014 metų kovo 18 dieną Rusija oficialiai aneksavo jį ir prijungė prie Rusijos Federacijos teritorijos. Ukraina, kuri taip pat grumiasi su prorusiškų separatistų maištu šalies rytuose, kategoriškai atmeta šį savo suverenumo pažeidimą, o Vakarai jos poziciją tvirtai remia.

