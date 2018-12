Abu lyderiai susitiko Ankaroje; susitikimas buvo suplanuotas dar prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą. D. Trumpas trečiadienį pribloškė sąjungininkus ir Amerikos pareigūnus paskelbęs įsakymą išvesti sausumos pajėgas iš karo nualintos Sirijos. JAV pajėgų buvimą analitikai vertino kaip itin svarbų veiksnį prieš Irano įtaką. Ankara ne kartą ragino nušalinti Sirijos prezidentą Basharą al Assadą ir rėmė Sirijos opozicijos kovotojus. Teheranas ir Maskva yra ištikimiausi Damasko sąjungininkai ir padėjo pakreipti karo eigą B. al Assado naudai. Nepaisydama nuomonių skirtumų Turkija pernai pradėto vadinamojo Astanos proceso metu glaudžiai bendradarbiavo su Iranu ir Rusija ieškodama politinio sprendimo Sirijos karui. Kazachstano sostinėje pradėtų taikos derybų metu šios trys šalys susitarė dėl keturių „deeskalavimo zonų“ Sirijoje. Visas jas, išskyrus šalies šiaurės vakaruose esančią Idlibo provinciją, atkovojo Damaskas. Susiję straipsniai: Turkijai – ultimatumas dėl ginkluotės iš Rusijos Po netikėto Trumpo sprendimo – kritikos audra net iš jo paties gynėjų Turkijos, Irano ir Rusijos užsienio reikalų ministrai antradienį Ženevoje derėjosi su Jungtinių Tautų pasiuntiniu Sirijai Staffanu de Mistura. Po derybų jie išreiškė viltį, kad komitetas, kuriam pavesta parašyti naują Sirijos konstituciją, darbą pradės kitų metų pradžioje. Turkija ir Iranas, kurie ištisus šimtmečius buvo varžovai savo regione, pastaruoju metu akcentuodavo pragmatiškų santykių ir prekybos skatinimą. R. T. Erdoganas praėjusią savaitę pagrasino pradėti naują operaciją Šiaurės Sirijoje į rytus nuo Eufrato, prieš kurdų Liaudies apsaugos dalinius (YPG). Šią JAV remiamą sukarintą organizaciją Ankara laiko Turkijoje veikiančių kurdų sukilėlių „teroristine atšaka“. Sirijoje yra maždaug 2 tūkst. JAV karių; dauguma jų vykdo YPG mokymo ir patarinėjimo jiems misiją. YPG priklauso kurdų vadovaujamam Sirijos demokratinių jėgų (SDF) aljansui, kovojančiam su ekstremistų grupuote „Islamo valstybė“ (IS). Turkijos gynybos ministras Hulusi Akaras anksčiau ketvirtadienį sakė, kad Ankara „intensyviai dirba“ dėl regiono į rytus nuo Eufrato ir YPG kontroliuojamo Manbidžo miesto. „Kai bus laikas ir vieta, jie (YPG) bus palaidoti duobėse, kurias kasa“, – lankydamasis Dohoje pažadėjo H. Akaras, kurį citavo Turkijos valstybinė Anatolijos naujienų agentūra.

