JAV paskelbė žemėlapį, kuriame nurodyta apytikslė numušto drono buvimo vieta

Karinės oro pajėgos pažymi, kad „žemėlapyje esantys taškai nubrėžti ne pagal mastelį“, o „tekstiniuose langeliuose nurodyti atstumai yra apytikslis incidento vietos įvertinimas“.

Amerikos kariuomenė teigė, kad du Rusijos naikintuvai Su-27 tarptautinėje oro erdvėje perėmė bepilotį bepilotį orlaivį MQ-9 Reaper, prieš vienam iš jų pataikius į orlaivio sraigtą, JAV pajėgoms teko jį numušti.

Rusija neigė su tuo susijusi, o vienas aukšto rango pareigūnas šį epizodą pavadino „provokacija“.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG