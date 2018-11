Apie sankcijas paskelbta po to, kai Rijado valstybinis prokuroras pranešė, jog penkiems pareigūnams gresia mirties bausmė šioje byloje, tačiau pabrėžė, kad M. bin Salmanas su tuo visu nėra susijęs. „Saudo Arabijos pareigūnai, kuriems skelbiame sankcijas, yra prisidėję prie Jamalo Khashoggi siaubingo nužudymo. Tie asmenys, kurie nusitaikė ir brutaliai nužudė žurnalistą, gyvenusį ir dirbusį Jungtinėse Valstijose, privalo susidurti su savo veiksmų pasekmėmis“, – pareiškė JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas.

